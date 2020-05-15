15 мая 2020, 19:09
Мэрия пообещала завершить уборку дорог в Петрозаводске к лету
Подрядчик ведет уборку улиц карельской столицы в непрерывном режиме
В Петрозаводске продолжается весенняя уборка улиц города. Также по рекомендации Роспотребнадзора городские дороги постоянно обрабатываются дезинфицирующими средствами, сообщает пресс-служба мэрии.
ООО «ТехРент» круглосуточно очищает улицы и тротуары от смета. На этих работах задействовано 30 единиц техники.
Основная часть уборки главных улиц уже завершена. Сейчас большая часть сил подрядчика брошена на внутриквартальные проезды.
К концу мая мэрия обещает полностью завершить уборку улично-дорожной сети города.