Борющиеся с коронавирусом карельские медики получили допвыплаты

Минздрав РК сообщил о том, что медики, борющиеся с коронавирусом в Карелии, получили стимулирующие выплаты. Они распределены в соответствии с постановлениями правительства РФ от 2 апреля и от 12 апреля.

Поскольку первый подтвержденный случай Covid-19 в республике выявлен 1 апреля, выплаты назначены именно с апреля. Деньги получили 500 медицинских работников.

Размер федеральных выплат варьируется в зависимости от категорий медицинских работников, оказанной медицинской помощи (амбулаторная, скорая, стационарная) и степени участия конкретных работников в ее оказании.

По первому постановлению размер доплат определяется в процентах от среднемесячной заработной платы по Карелии за 9 месяцев 2019 года и может составить в зависимости от категории персонала от 7 235 рублей до 36 176 рублей. По второму постановлению размер доплат может составить в зависимости от категории персонала от 25 000 до 80 000 рублей. На указанные выплаты идет начисление северных и районных коэффициентов.

Как отметили в Минздраве, в отношении разных работников суммы могут варьироваться, поскольку деньги выплачиваются за фактически отработанное время.