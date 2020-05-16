Петрозаводчанин нашел сходство между собой и человеком эпохи мезолита

Выпускник кафедры антропологии и этнографии Ленинградского государственного университета Константин Логинов изучает этническую историю родного края на протяжении многих лет. Интерес к этнографии возник еще в годы учебы, когда преподаватель обратил внимание на внешность Константина Логинова, во многом схожую с обликом реконструированного по черепу человека из Оленеостровского могильника.

«В середине VI тысячелетия до н.э. здесь появились люди, которые были очень похожи на меня»,

– сказал Константин Логинов.

Этнографы утверждают, что поселенцы первых этнических заметных образований на этой территории общались на языках, близких современному саамскому языку.

Позже путь по Шуе был хорошо освоен предками вепсов, которые сформировались в южном Приладожье. Когда-то через Шую пролегал торговый путь на Западную Европу.

Ранее Константин Логинов рассказал о том, что в районе Заозерья под Петрозаводском застывший миллиарды лет назад вулкан «живет» и сегодня. Геоположительная энергия, излучаемая вулканом, по мнению старшего научного сотрудника ИЯЛИ КарНЦ РАН, является мощной силой, стимулирующей рост и развитие всего живого. У жителей Соломенного и морковь быстрее ботву набирает, и земляника зреет рано. Подробнее об этом здесь.