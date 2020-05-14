Жители Соломенного живут на застывшем миллиарды лет назад вулкане

Сегодня не многие помнят, что Карелия располагается на Балтийском щите - древнейшем участке земного фундамента.

В районе Заозерья под Петрозаводском застывший миллиарды лет назад вулкан «живет» и сегодня. Геоположительная энергия, излучаемая вулканом, по мнению старшего научного сотрудника ИЯЛИ КарНЦ РАН Константина Логинова, является мощной силой, стимулирующей рост и развитие всего живого. У жителей Соломенного и морковь быстрее ботву набирает, и земляника зреет рано.



В истории Петрозаводска пролив Соломя упоминается в берестяной грамоте середины XIV века.

Вулкан живой, это мощнейшее место силы у нас в Петрозаводске, и то, что в народе называется сглазом, оговором, - здесь снимается, энергетика восстанавливается,

- сказал Константин Логинов.