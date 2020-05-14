Медики продолжают работать в Ильинском, где был обнаружен COVID-19

Три бригады медработников и врач-эпидемиолог продолжают работать в поселке Ильинский Олонецкого района, где ранее были выявлены заболевшие коронавирусом.

«Специалисты провели подворовые обходы с целью профилактики развития массовой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и для своевременного обследования жителей поселка»,

- сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам главы карельского Минздрава, особое внимание сейчас уделяется потенциальным контактным лицам, местным жителям с признаками ОРВИ и тем, кто находится в группе риска - это пожилые люди и страдающие от хронических заболеваний. В амбулатории поселка Ильинский проводится массовое обследование на коронавирус: у всех желающих взяли необходимые анализы.

Напомним, сегодня, 14 мая, стало известно о втором заболевшем коронавирусом в поселке Ильинский Олонецкого района, мужчина госпитализирован в Питкяранскую ЦРБ. После случая с первым заболевшим в поселок была направлена группа медиков, которые будут работать до 17 мая. Добавим, за прошедшие сутки тесты показали еще шесть новых случаев коронавируса в Карелии.