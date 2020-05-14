Московские студенты восстали против сексуальных домогательств

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова опубликовали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университетской среде.

Письмо обращено к коллегам и к руководству всех факультетов в отдельности, филологического факультета, в частности, и всего Университета в общем.

В нем говорится, что сексуальные отношения студентов и преподавателей стали «частой и даже привычной практикой в стенах Университета».

«Студенты и студентки подвержены проблеме харассмента со стороны преподавателей: зачастую преподаватели позволяют себе делать неоднозначные намеки, нарушать личное пространство, флиртовать со студентками, что определенно выходит за рамки академической этики. Это кажется нам недопустимым»,

- говорится в письме.

По словам авторов письма, уже много лет шутки и слухи об одних и тех же преподавателях, инициирующих интимные отношения со студентками, распространяются на филологическом факультете, произносятся на капустниках, где присутствует в том числе и руководство кафедр и факультета, но до сих пор никто не уделил должного внимания этой информации.

Они также считают, что такого рода отношения преподавателей и студентов создают серьезную почву для манипуляций. Отношения, в основе которых лежит страх перед авторитетным преподавателем или боязнь лишиться места на факультете только потому, что преподаватель не примет отказ, нельзя назвать добровольными.

«Помимо этого, сексуальные отношения между преподавателями и студентами порождают неравенство между учащимися: преподаватель выделяет одного из них исключительно благодаря личным отношениям, а не успехам в научной деятельности».

Авторы письма требуют создать механизмы, которые бы защищали студентов и студенток в такой ситуации. Они просят разработать отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов — в частности, запрет романтической связи, пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений, запрет харассмента, соблюдение этики делового общения. Нарушение регламента должно иметь реальные последствия — вплоть до дисциплинарных взысканий и увольнения после тщательной независимой проверки каждого случая.

Также они считают необходимым создать совместные комиссии студентов и преподавателей на каждом факультете, которые бы принимали решения в сложных случаях, создавать и студенческие организации, в которые могли бы обратиться жертвы харассмента.

Также в письме говорится, что аналогичные проблемы есть в других российских вузах, и призывают всех присоединиться к письму. Под письмом уже подписались около 400 студентов и преподавателей.