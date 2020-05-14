Отключение горячей воды в Петрозаводске перенесли на конец июня

В этом году отключение горячей воды в Петрозаводске пройдет позднее обычных дат, сообщает минстрой Карелии.

Предварительно основная часть города будет отключена от горячей воды 24 июня, а Ключевая и вовсе в конце лета.

«Принято решение сдвинуть сроки отключения горячей воды в Петрозаводске. Предварительно на 24 июня, на Ключевой на июль-август. К сожалению, совсем отказаться от планового отключения горячей воды нет возможности, так как в это время проводятся обязательные регламентированные работы»,

- сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в минстрое Карелии.