14 мая 2020, 17:22
Отключение горячей воды в Петрозаводске перенесли на конец июня
Жители одного из микрорайонов столицы Карелии останутся без воды в конце лета
В этом году отключение горячей воды в Петрозаводске пройдет позднее обычных дат, сообщает минстрой Карелии.
Предварительно основная часть города будет отключена от горячей воды 24 июня, а Ключевая и вовсе в конце лета.
«Принято решение сдвинуть сроки отключения горячей воды в Петрозаводске. Предварительно на 24 июня, на Ключевой на июль-август. К сожалению, совсем отказаться от планового отключения горячей воды нет возможности, так как в это время проводятся обязательные регламентированные работы»,
- сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в минстрое Карелии.