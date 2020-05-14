Заболевший COVID-19 житель Ильинского госпитализирован

Сегодня стало известно о втором заболевшем коронавирусом в поселке Ильинский Олонецкого района, мужчина госпитализирован в Питкяранскую ЦРБ, сообщает паблик «Олонецкий район».

После случая с первым заболевшим в поселок была направлена группа медиков, которые будут работать до 17 мая. Жителей приглашают на обследование.

«С 14 мая до 17 мая выездная бригада медиков будет проводить исследования на коронавирусную инфекцию в Ильинской врачебной амбулатории. Все желающие могут пройти обследование. Тестирование бесплатное.

Просим жителей поселка максимально соблюдать меры изоляции, прекратить межсемейные контакты, особенно между детьми, минимизировать выезды за пределы Ильинского»,

- сообщает паблик района.

Напомним, за прошедшие сутки тесты показали еще шесть новых случаев коронавируса в Карелии.