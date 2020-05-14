Генпрокуратура требует блокировать фейковые видео про коронавирус

Генеральная прокуратура России выявила в интернете видеоролики, содержащие, по мнению прокуратуры, недостоверную информацию о том, что коронавирус был искусственно создан с целью решения проблемы перенаселения Земли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В Роскомнадзор было направлено требование о блокировании этого контента.

«В результате просмотра таких видеофайлов у граждан может сформироваться искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья»,

— считают в прокуратуре.

В качестве примера приводится один из интернет-ресурсов, где выявлен видеофайл под названием «Жесткая и страшная правда о нашем мире (часть 2) Короновирус, Чипизация, Бил Гейтс, 5G, Вакцинация». В ролике сообщается, что «природа новой коронавирусной инфекции искусственная, вирус создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться».

Кроме того, на видеохостинге YouTube найдена видеозапись под названием «ВАКЦИНАЦИЯ пройдет в виде ЧИПИРОВАНИЯ! Смотрите пока не удалили». В видеоролике также сообщается, что коронавирус является искусственно созданным с целью сокращения численности населения, проведения чипирования и введения тотального контроля над людьми. В ходе мониторинга этот же ролик был выявлен на нескольких страницах в социальной сети ВКонтакте.