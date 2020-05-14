Правительство отрицает наличие в Карелии запрещенных аппаратов ИВЛ

В Карелии не используются аппараты ИВЛ модели «Авента-М» Уральского приборостроительного завода, которые предположительно стали причиной пожаров в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Северинформ».

После ЧП, когда из-за пожаров погибли шесть пациентов, Росздравнадзор приостановил применение всех аппаратов той же модели, выпущенных после 1 апреля нынешнего года.

Карелия должна была получить аппараты этой модели.

«В правительстве РК подтвердили факт договора, однако, как заверяют чиновники, он не был выполнен по вине поставщика. В то же время в региональном Минздраве сообщили, что аппараты ИВЛ данной модификации не используются для лечения пациентов с COVID-19»,

- сообщает издание.