Названы опасные участки на федеральных трассах Карелии

«За четыре месяца на дорогах республики в 169 дорожных авариях получили травмы 222 участника движения, 11 человек погибли. Наибольшее число ДТП со смертельным исходом происходит на федеральных дорогах, где в 47 происшествиях погибли 7 человек (травмированы 72 человека)»,

– сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В связи с этим, сотрудники Госавтоинспекции в соответствии со статистическими данными определили потенциально опасные участки на федеральных автодорогах Карелии. На таких участках зафиксировано по три и более ДТП, в том числе, в которых нет пострадавших участников движения, а транспортным средствам причинен материальный ущерб:

– автодорога Р-21 «Кола»: 435-436 км – 4 ДТП; 471км – 4 ДТП; 608км (+ 200 м) – 608 км (+210 м) – 4 ДТП; 737-737 км (+200 м) – 11 ДТП.

– автодорога А-121 «Сортавала»: 261-262 км – 4 ДТП; 262-263 км – 7 ДТП; 265-266 км – 3 ДТП.

– автодорога А-119 Вологда – Медвежьегорск – до пересечения с дорогой «Кола»: 631–632км – 5 ДТП.

Госавтоинспекция Карели рекомендует водителям дальнего следования заранее познакомиться с маршрутом, запланировать места отдыха, чтобы в пути не допустить утомления. Во время движения необходимо постоянно контролировать дорожную обстановку, учитывать погодные условия и особенности природного ландшафта.