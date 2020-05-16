Железнодорожные переезды приводят в порядок в Карелии

На Октябрьской железной дороге модернизируют железнодорожные переезды. Так, переезд на Вытегорском шоссе, расположенный в черте Петрозаводска, приведут в нормативное состояние: там будет отремонтировано устройство заграждения и появится свежий асфальт.

«На 23 железнодорожных переездах будет проведен ремонт дорожного покрытия, на 9 переездах будет произведена замена резинокордового настила. В общей сложности будет отремонтировано более 50 железнодорожных переездов Карелии»,

- сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

В организации отметили, что работы проводятся для предупреждения дорожных аварий и обеспечения непрерывного перевозочного процесса на Октябрьской железной дороге.

Ранее в Петрозаводске перекрыли железнодорожный переезд. Изменения в схеме движения транспорта были связаны с ремонтом путей между Южной промзоной и Птицефабрикой.