Карельские мамы осваивают новые профессии дистанционно

Жительницы Карелии продолжают совершенствоваться в профессии во время декретного отпуска, сообщает правительство республики. Так, 79 карельских мам недавно завершили обучение новым профессиональным навыкам - сейчас оно проходит дистанционно.

«Всего же с начала года 123 женщины региона были направлены на обучение по программам профпереподготовки и повышения квалификации: «Технология общественного питания», «Логопедия», «Бухгалтерский учет и аудит», «Государственное и муниципальное управление», «Библиотечное дело», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «Стоматология общей практики» и многим другим. Так, для женщин Олонецкого, Пряжинского, Сегежского, Кондопожского районов, г. Костомукши и Петрозаводска организовано обучение по направлениям: «Основы предпринимательской деятельности», «Медицинский массаж», «Психология», «Учет складских операций», «Современное кадровое делопроизводство»,

- уточнили в правительстве.

Кроме того, еще 33 мамы приступят к учебе в ближайшее время. Обучение бесплатное и проводится организациями, имеющих соотвествующую лицензию. Всего по нацпроекту «Демография» в этом году планируется обучить 156 женщин: их расходы на обучение оплачиваются за счет средств службы занятости.