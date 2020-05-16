Библиотеки и туристические объекты снова откроются в Карелии

Муниципальные библиотеки заработают на территории Карелии с 20 мая. Книги в муниципальных учреждениях теперь будут обрабатывать антисептиками, сообщает на своей странице всоцсети Артур Парфенчиков.

«С 20 мая в республике вновь заработают муниципальные библиотеки. Обслуживание жителей разных возрастов будет разделено по времени. Выдача книг до 25 мая будет осуществляться по предварительному заказу, прием книг – с 26 мая, с их обязательной антисептической обработкой. Свободный доступ в фонды и читальные залы пока ограничиваем»,

- уточняет глава республики.

Кроме того, на территории республики заработают и объекты туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Соблюдение социальной дистанции в 4 метра и использовании средств индивидуальной защиты - обязательно, подчеркнул Парфенчиков.

«При этом вводим новое требование для тех, кто приезжает в Карелию в командировки: эти лица должны иметь отрицательные результаты тестов на коронавирус, полученные не более чем за 2 дня до прибытия в республику», - добавил глава республики.