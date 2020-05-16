Названа дата начала работы троллейбусов в Петрозаводске

В столице Карелии частично заработает общественный транспорт. Так, с 18 мая в Петрозаводске начнут курсировать троллейбусы.

«С 18 мая в Петрозаводске начнут работать троллейбусы. Но при соблюдении ряда условий: пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест, водители и пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. В салонах обустроят места обработки рук кожными антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами»,

- сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Как уточняет Артур Парфенчиков, автобусное сообщение в республике по-прежнему приостановлено. О возобновлении маршрутного транспорта в Петрозаводске также пока не идет речи.