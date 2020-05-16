Владельцам домашних животных напомнили о коронавирусной угрозе

Владельцам домашних животных рассказали о необходимых мерах предосторожности в период пандемии коронавирусной инфекции. Так, если у животного, проживающего вместе с хозяином, заболевшим коронавирусом, есть признаки недомогания, стоит незамедлительно обратиться в ветлечебницу.

«Инфицированные COVID-19 владельцы домашних животных должны соблюдать особую осторожность. При появлении у питомцев признаков недомогания необходимо обратиться в ветеринарную службу»,

- напомнили в мэрии Петрозаводска.

В марте коронавирус диагностировали у собаки. Медики из Гонконга подтвердили COVID-19 у очередного домашнего питомца.