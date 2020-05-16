Пограничное управление Карелии возглавил Андрей Журавин

Пограничным управлением ФСБ России по республике теперь руководит генерал-лейтенант Андрей Журавин. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба органа.

«Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия возглавил генерал-лейтенант Журавин Андрей Михайлович, который сменил на этой должности генерал-лейтенанта Земцова Романа Викторовича, продолжительное время руководившего данным пограничным органом. Указ о назначении на должность подписал Президент России Путин В.В. 15 мая 2020 года генерал-лейтенант Журавин А.М. представился главы Республики Карелия Парфенчикову А.О.

До назначения в Карелию генерал-лейтенант Журавин А.М. возглавлял Пограничное управление по Краснодарскому краю. Ранее руководил Пограничными управлениями по Республике Алтай и Республике Северная Осетия – Алания. Награжден государственными и ведомственными наградами», - сообщается в пресс-релизе управления.