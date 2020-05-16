Саженцы сосны высадили в Железнодорожном сквере Петрозаводска

Саженцы сосны украсили Железнодорожный сквер Петрозаводска. Деревья посадил подрядчик ИП Попков С.В., сообщает горадминистрация.

«Таким образом Петрозаводск присоединился к всероссийской акции «Сад Памяти», посвящённой 75-летию Великой Победы»,

- рассказали в мэрии.

Ранее сотрудники МКУ «Служба заказчика» и строительной компании «Nova» ликвидировали последствия аварии в сквере. Коллектор очистили, трубопровод отремонтировали, а колодцы снабдили крышками люков. Усохшие деревья, которые расли в Железнодорожном сквере, удалили - скоро на их месте вырастет настоящий сосновый бор.