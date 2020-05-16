Программа ФЦП в Карелии получит финансирование

ФЦП в Карелии выделят финансирование для завершения строительства объектов. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Текущая программа развития Карелии включает строительство 53 капитальных и дорожных объектов, из которых 11 уже ввели или готовят к вводу, а 27 должны ввести до конца года. Принято решение о выделении средств на завершение строительства объектов 2020 года, а также продлении программы до 2021года»,

‒ рассказал Марат Хуснуллин.

Таким образом, будет завершено строительство здания аэропорта «Петрозаводск», блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой в столице Карелии, реконструкция зданий стационара Больницы скорой медицинской помощи, музея Карельского фронта в Беломорске, терапевтического корпуса Республиканской больницы, автовокзала в Петрозаводске, отметили в карельском правительстве.

Марат Хуснуллин добавил, что в 2020 году на территории Карелии планируется ввести 275 тысяч квадратных метров жилья: «До строительных организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, сейчас работы ведутся на всех стройплощадках. Региональный проект «Жилье» предполагает ввод 275 тысяч «квадратов» в этом году. В республике строят 50 домов для дольщиков, 32 из которых должны ввести до конца года».

Ранее Национальный музей исключили из ФЦП к 100-летию Карелии. Официальным поводом для исключения реконструкции исторического здания из программы стало отсутствие проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу.