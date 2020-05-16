16 мая 2020, 11:55
Общество

Электроэнергию временно отключат в Костомукше

В понедельник, 18 мая, сразу несколько домов города на севере Карелии останутся без света
Фото: unsplash.com

Жители нескольких домов Костомукши останутся без электроэнергии в понедельник, 18 мая. Отключение будет производиться с с 09:00 до 11:30 в домах №14А и 22 по ул. Ленина и №1, 3, 5, 11 по улице Калевалы.

Временные перебои с электричеством объяснили плановыми работами, пишет сообщество «Беседка в Костомукше Товарной», ссылаясь на местную ЕДДС.

Ранее без света остались потребители услуг АО «Прионежская сетевая компания». Временное отключение электроэнергии объяснили необходимостью проведения работ на объектах электросетевого хозяйства.

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Метки: 
Карелия
Костомукша
отключение электроэнергии
ЕДДС
новости Карелии