Электроэнергию временно отключат в Костомукше

Жители нескольких домов Костомукши останутся без электроэнергии в понедельник, 18 мая. Отключение будет производиться с с 09:00 до 11:30 в домах №14А и 22 по ул. Ленина и №1, 3, 5, 11 по улице Калевалы.

Временные перебои с электричеством объяснили плановыми работами, пишет сообщество «Беседка в Костомукше Товарной», ссылаясь на местную ЕДДС.

Ранее без света остались потребители услуг АО «Прионежская сетевая компания». Временное отключение электроэнергии объяснили необходимостью проведения работ на объектах электросетевого хозяйства.