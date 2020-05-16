Парфенчиков рассказал о новых заболевших коронавирусом

Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике. Глава Карелии напомнил, что за последний день общее количество заболевших увеличилось на 13 человек, в том числе одного ребенка.

«За минувшие сутки в республике подтверждены еще 13 новых случаев коронавируса. 8 – в Петрозаводске, один человек – в поселке Пяозерский Лоухского района(семья находится на карантине сразу после приезда заболевшей дочери из Петрозаводска), один случай подтвержден в Суоярви (местный житель - машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии) и один – в Олонце (контакт с ранее заболевшим). Также еще 2 случая (семейные контакты с заболевшим) подтверждены у жителей поселка Киндасово Пряжинского района, где в начале недели был выявлен очаг инфекции»,

- пишет Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

Глава республики добавил, что общее количество заболевших на территории Карелии составляет 215 человек. 72 из них уже выздоровели от новой коронавирусной инфекции и были выписаны из медучреждений республики.

Добавим, тринадцать случаев COVID-19 было подтверждено в Карелии за минувшие сутки. Восемь заболевших находятся в Петрозаводске.

Еще одна заболевшая внебольничной пневмонией ушла из жизни накануне. У пенсионерки не был выявлен COVID-19.