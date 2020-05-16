16 мая 2020, 09:34
Общество

Пенсионерка скончалась от внебольничной пневмонии в Карелии

Тест пожилой женщины на коронавирус дал отрицательный результат

Еще одна заболевшая внебольничной пневмонией ушла из жизни накануне. По информации республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, у женщины 1938-го года рождения была сопутствующая сердечно-сосудистая патология. У пенсионерки не был выявлен COVID-19.

«Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 376 пациентов, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода)», - уточняет источник в сводке по состоянию на 16 мая.

Добавим, тринадцать случаев COVID-19 было подтверждено в Карелии за минувшие сутки. Восемь заболевших находятся в Петрозаводске.

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Метки: 
Карелия
коронавирус
внебольничная пневмония
Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
новости Карелии