Пенсионерка скончалась от внебольничной пневмонии в Карелии

Еще одна заболевшая внебольничной пневмонией ушла из жизни накануне. По информации республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, у женщины 1938-го года рождения была сопутствующая сердечно-сосудистая патология. У пенсионерки не был выявлен COVID-19.

«Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 376 пациентов, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода)», - уточняет источник в сводке по состоянию на 16 мая.

Добавим, тринадцать случаев COVID-19 было подтверждено в Карелии за минувшие сутки. Восемь заболевших находятся в Петрозаводске.