Национальный музей исключили из ФЦП к 100-летию Карелии

13 мая на заседании парламентского комитета по образовании, культуре, спорту и молодежной политике министр культуры Карелии Алексей Лесонен рассказал, как продвигаются работы по ремонту Национального музея Республики Карелии, которой вошел в федеральную целевую программу празднования 100-летия Карелии. Завершить реконструкцию музея планировалось в 2020 году.

Как выяснилось, Национальный музей Карелии, который пытаются отремонтировать на протяжении последних пяти лет, вылетел из ФЦП.

Алексей Лесонен объяснил, что к 100-летию Карелии планировалось отреставрировать последний подъезд здания.

К сожалению, компания, которая готовила в прошлом году проектно-сметную документацию, не смогла пройти главгосэкспертизу в связи с тем, что не разработала необходимых спецтехусловий,

- объяснил министр культуры.

По его словам, теперь необходимо разрабатывать новый проект и искать дополнительные источники финансирования. Национальный музей Карелии, рассказал Лесонен, уже исключили из ФЦП, а средства, которые были на него выделены, будут распределены по другим объектам. Официальным поводом для исключения музея из программы стало отсутствие проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу.

Депутаты пытались выяснить, что будет, если российский Минкульт откажется повторно искать финансирование для Национального музея Карелии? Ленсонен сказал, что деньги будут просить либо из резервного фонда, либо в рамках инвестиционной программы.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктор Россыпнов добавил, что в лучшем случае документация по музею будет готова к лету 2021 года.

- Срок разработки проектно-сметной документации – год. И мы понимаем, что мы ни при каких возможных вариантах не можем этот проект исполнить в рамках федеральной целевой программы… Данное решение – вынужденное, единственно возможное. Мы не можем сейчас просить деньги на тот объект, который не сможем до конца 2021 года построить. Мы заложим себе мину замедленного действия, - сказал Россыпнов.

Депутаты в очередной раз отметили, что реализация федеральной целевой программы оборачивается для республики провалом.