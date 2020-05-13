13 мая 2020, 16:45
Весенняя уборка территории продолжается в Петрозаводске
Районы города убирают от смета и прошлогодних листьев в карельской столице
Столицу Карелии продолжают приводить в порядок после зимы. Так, сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» убирают город от прошлогодней листвы. Работы ведутся на Ключевой, Кукковке, Перевалке, в Первомайском районе и Песках, рассказали в мэрии.
Кроме того, работники организации высаживают на городских цветниках настурции. Цветы появятся на клумбах Первомайского проспекта и парка Победы.
Весеннюю уборку карельской столицы планируют завершить к 20 мая. Работы находятся под контролем горадминистрации.