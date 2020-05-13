Весенняя уборка территории продолжается в Петрозаводске

Столицу Карелии продолжают приводить в порядок после зимы. Так, сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» убирают город от прошлогодней листвы. Работы ведутся на Ключевой, Кукковке, Перевалке, в Первомайском районе и Песках, рассказали в мэрии.

Кроме того, работники организации высаживают на городских цветниках настурции. Цветы появятся на клумбах Первомайского проспекта и парка Победы.

Весеннюю уборку карельской столицы планируют завершить к 20 мая. Работы находятся под контролем горадминистрации.