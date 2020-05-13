Закон о дистанционном голосовании утвердили в Госдуме

Закон о дистанционном голосовании приняли сегодня, 13 мая, в Госдуме, пишет РИА Новости. Теперь россияне получат возможность голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Кроме того, подписи избирателей за кандидата можно будет собирать с помощью «Госуслуг».

Необходимость проведения выборов в таком формате будет проверять ЦИК. Новая норма, однако, не будет распространяться на грядущее голосование по внесению поправок в конституцию.

«Также среди поправок было предложение, согласно которому выборы руководителя субъекта РФ, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС. Большинством депутатов (249 голосов - за, 79 - против) поправки были поддержаны», - уточняет источник.