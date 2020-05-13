Карельские предприниматели продолжают подавать заявки на матпомощь

Карельские налоговики получили 1640 заявлений на выплату федеральных субсидий от предпринимателей республики, чей бизнес пострадал во время пандемии коронавируса. Прием заявлений налоговые органы начали 1 мая.

«Право на получение субсидии, выплачиваемой из федеральной казны, имеют представители бизнеса, включенные в реестр малого и среднего предпринимательства (по состоянию на 1 марта 2020 года) с основным кодом вида экономической деятельности, входящим в Перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики»,

- уточняется в пресс-релизе налоговой службы.

Обязательным условием для предоставления субсидии является сохранение численности работников в месяце, за который осуществляется выплата. Отмечается, что компания не должна находиться в процессе ликвидации или процедуре банкротства, а заявитель не может иметь недоимку по налогам и страховым взносам выше 3 000 рублей на 1 марта 2020 года. Кроме того, отчетность формы СЗВ-М за март текущего года должна быть подана в ПФР до 15 апреля.

Оформить заявление можно на сайте ФНС. Заявление на выплату за апрель 2020 года принимаются с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.