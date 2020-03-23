Коронавирус диагностировали у собаки

Коронавирус диагностировали у одной из двух собак, принадлежащих мужчине, заболевшему COVID-19, пишет РИА Новости.

«Две собаки, живущие в одном доме, были 18 марта помещены в карантин после того, как их владелец попал в больницу с COVID-19. После помещения собак в карантинный центр, у них были взяты мазки из пасти, носа и ректального отверстия. Образцы, взятые у одной из собак 18 и 19 марта, показали положительный результат на SARS-CoV-2», - сообщает источник.

Власти Гонконга рассказали, что будут помещать животных с опасным диагнозом на карантин и под ветеринарный надзор на 14 дней. ВОЗ уточняет, что пока свидетельств передачи болезни от человека к животному нет.

Опасный вирус впервые выявили у домашней собаки в феврале. Ее владелец сам заболел коронавирусом CоVID-2019. Хозяин собаки находился в карантине у себя в квартире. У животного не было замечено симптомов заболевания, однако специалисты взяли у животного анализы. Результат оказался положительным.