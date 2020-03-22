Темпы распространения коронавируса сравнили с гриппом и пневмонией

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения COVID-19, сезонного гриппа и атипичной пневмонии.

«Если сравнивать текущую эпидемию с гриппом-А (обычный сезонный грипп) или атипичной пневмонией (SARS), в настоящее время представляется вероятным, что данная эпидемия будет распространяться медленнее»,

- сообщает федеральная служба по надзору со ссылкой на исследователей Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах.

Сообщается, что распространение сезонного гриппа ограничивается более теплыми погодными условиями. Но эксперты не могут сказать, повлияет ли это на распространение и развитие коронавируса. Исследователи считают, что нужно наблюдать за динамикой его распространения в Южном полушарии.

По информации РИА Новости, ученые прогнозируют, что эпидемия SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) будет длиться дольше по сравнению с другими вирусными инфекциями.