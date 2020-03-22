В столице Хорватии произошло сильное землетрясение

Сегодня утром в Загребе произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Первый толчок произошел в 6:43 по местному времени, повторный, но уже меньшей силы в 7:01.

Эпицентр находился в семи километрах севернее столицы Хорватии на глубине десяти километров, передает РИА Новости. В результате ЧП пострадали здания и строения. Также часть фасада здания упала на 15-летнего подростка. Пострадавший находится в реанимации, состояние критическое.

По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, это землетрясение стало сильнейшим за 140 лет. Армия и экстренные службы приступили к устранению последствий произошедшего.

Фото: rus.delfi.lv