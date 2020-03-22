Nokia воскресила культовую модель

В мире представлен кнопочный телефон из линейки Originals — 5310. Модель станет доступна к покупке в этом месяце.

Устройство Nokia выполнено в классическом дизайне, имеет дисплей диагональю 2,4 дюйма, 8 мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти. В гаджете два слова для сим-карты, разъем microUSB, FM-радио и камера. Емкость аккумулятора — 1200 миллиампер-часов, передает РИА Новости.

Пользователи могут приобрести модель в черном и белом цвете. Телефон будет стоить 39 евро или примерно 3300 рублей.

Фото: hi-tech.mail.ru