Врач из Италии развеял миф о коронавирусе

Врач из Италии, где бушует коронавирус, развеял миф о том, что инфекция COVID-19 опасна только для пожилых людей. По его словам, тяжелая форма коронавируса наблюдается и у молодежи.

Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти отметил, что половина «тяжелых» больных в отделении – это лица моложе 65 лет, передает РИА Новости со ссылкой на Sky News. По словам врача, среди заболевших много пациентов по 20 и 30 лет.

«И они в таком же тяжелом состоянии, как и старые»,

- сказал Песенти.

Единственное, что их отличает по словам врача, то, что молодые люди обычно более здоровы.

По последним данным, в мире заражению подверглись более 230 тысяч человек, почти десять тысяч из них умерли.