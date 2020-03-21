21 марта 2020, 13:17
Мир

Актер из сериала «Остаться в живых» подхватил коронавирус

Дэниел Дэ Ким мог заразиться коронавирусом на съемках сериала в Нью-Йорке

Дэниел Дэ Ким, американский актер корейского происхождения, прославившийся благодаря роли Джина Квона в сериале «Остаться в живых», заразился коронавирусом. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на «Инстаграм» актера.

Мужчина мог заразиться во время съемок сериала в Нью-Йорке.  Из-за распространения коронавируса шоу пришлось закрыть.

Актер почувствовал себя плохо, когда возвращался домой на Гавайи. У него заболело горло, появилась боль в теле и лихорадка. Актер сдал тест и самоизолировался, чтобы не заразить других членов семьи. Тест дал положительный результат на инфекцию.

Фото: gazeta.ru

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Дэниел Дэ Ким
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«Остаться в живых»