Актер из сериала «Остаться в живых» подхватил коронавирус

Дэниел Дэ Ким, американский актер корейского происхождения, прославившийся благодаря роли Джина Квона в сериале «Остаться в живых», заразился коронавирусом. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на «Инстаграм» актера.

Мужчина мог заразиться во время съемок сериала в Нью-Йорке. Из-за распространения коронавируса шоу пришлось закрыть.

Актер почувствовал себя плохо, когда возвращался домой на Гавайи. У него заболело горло, появилась боль в теле и лихорадка. Актер сдал тест и самоизолировался, чтобы не заразить других членов семьи. Тест дал положительный результат на инфекцию.

Фото: gazeta.ru