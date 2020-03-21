В 2021 году участникам «Евровидения» придется исполнить новые песни

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» был отменен из-за пандемии коронавируса. Музыкальное состязание перенесли на 2021 год. Участникам конкурса в следующем году придется выбрать новую песню для «Евровидения». Такое решение приняли организаторы конкурса.

Как передает РИА Новости, каждая из стран-участниц по своему усмотрению решит, кого отправлять на конкурс в следующем году. Будет ли это представитель этого года или же другой исполнитель.

Напомним, в этом году Россию на конкурсе в Роттердаме должна была представлять группа Little Big с песней Uno.