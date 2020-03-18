Конкурс «Евровидение» отменили в этом году из-за коронавируса

«Евровидение» в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Международный вокальный конкурс должен был пройти в мае в Роттердаме в Нидерландах. Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno.

Информация об отмене конкурса была обнародована в официальном Twitter-аккаунте конкурса, передает «Лента.ру».

Отмечается, что распространение коронавируса в Европе и введенные властями государств ограничения не позволяют провести музыкальное соревнование. Конкурс было решено перенести на 2021 год.