18 марта 2020, 19:12
Конкурс «Евровидение» отменили в этом году из-за коронавируса
Международный вокальный конкурс перенесли на 2021 год
«Евровидение» в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Международный вокальный конкурс должен был пройти в мае в Роттердаме в Нидерландах. Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno.
Информация об отмене конкурса была обнародована в официальном Twitter-аккаунте конкурса, передает «Лента.ру».
Отмечается, что распространение коронавируса в Европе и введенные властями государств ограничения не позволяют провести музыкальное соревнование. Конкурс было решено перенести на 2021 год.