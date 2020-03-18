Съемки «Матрицы 4» перенесли из-за коронавируса

Съемки боевика «Матрица 4» приостановили из-за пандемии коронавируса. Это касается сцен, которые должны были снимать в Германии, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По сведениям источника, работа над фильмом прекращена на неопределенный срок, пока не прояснится ситуация. Никто из команды не заражен. Исполнители главных ролей Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс прилетели в Германию из Сан-Франциско, где ранее папарацци заметили их во время съемок нескольких эпизодов.

Напомним, в феврале канадского актера Киану Ривза заметили на съемках очередной части «Матрицы». Видео и фотографии исполнителя роли Нео появились в Сети и вскоре были растиражированы поклонниками Киану.