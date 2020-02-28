Коронавирус впервые выявлен у домашнего питомца

Опасный вирус впервые выявили у домашней собаки в Гонконге. Ее владелец сам заболел коронавирусом CоVID-2019. Хозяин собаки находился в карантине у себя в квартире.

У животного не было замечено симптомов заболевания, однако специалисты взяли у животного анализы. Результат оказался положительным.

После получения слабого положительного результата в слюне животного, его поместили на карантин для животных, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу правительства Гонконга.

По сообщению СМИ, это первый подобный случай заражения в Гонконге. Ранее не было информации о возможности распространения коронавируса между животными и людьми.

Ранее в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения опасным вирусом. Заболевшим оказался гражданин России.

Фото: newkuban.ru