28 февраля 2020, 14:22
Заболевший коронавирусом россиянин выявлен в Азербайджане
В мире почти три тысячи человек умерли от нового смертельного вируса COVID-2019
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения вирусом COVID-2019. Заболевшим оказался гражданин России, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, россиянин прибыл в Азербайджан из Ирана.
Это второй официальный случай выявления коронавируса у гражданина нашей страны. Ранее сообщалось, что болезнь подтвердили у россиянки, путешествовавшей на круизном лайнере Diamond Princess, который заперли на карантин в японском порту Иокогама.
По состоянию на 28 февраля, от коронавируса умерли уже почти три тысячи человек. Количество заболевших во всем мире - около 80 тысяч человек.