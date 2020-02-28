Заболевший коронавирусом россиянин выявлен в Азербайджане

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения вирусом COVID-2019. Заболевшим оказался гражданин России, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, россиянин прибыл в Азербайджан из Ирана.

Это второй официальный случай выявления коронавируса у гражданина нашей страны. Ранее сообщалось, что болезнь подтвердили у россиянки, путешествовавшей на круизном лайнере Diamond Princess, который заперли на карантин в японском порту Иокогама.

По состоянию на 28 февраля, от коронавируса умерли уже почти три тысячи человек. Количество заболевших во всем мире - около 80 тысяч человек.