Более девяти тысяч новых заболевших COVID-19 выявлено в России

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 9 709 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. Таким образом, число заболевших в России на сегодняшний день составляет 281 752 человека.

Кроме того, уточняется, что всего 67 373 человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции: накануне медучреждения покинули более четырех тысяч поправившихся. По состоянию на сегодняшний день, общее количество смертей от COVID-19 составляет 2 631 - за последние сутки ушли из жизни 94 человека.

Добавим, десять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Карелии за минувшие сутки. Общее количество заболевших COVID-19 на территории республики на сегодняшний день составляет 225 человек.