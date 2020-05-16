Количество заболевших COVID-19 в России превысило 270 тысяч

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в стране возросло на 9 200 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. По состоянию на 16 мая, суммарное количество заболевших в России составляет 272 043 человека.

В сводке оперштаба уточняется, что всего 63 166 человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции - почти пять тысяч человек были выписаны накануне. По состоянию на сегодняшний день, общее количество смертей от COVID-19 составляет 2 537 человека: 119 из них ушли из жизни за последние сутки.

Ранее Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Карелии. Добавим, тринадцать случаев COVID-19 было подтверждено в Карелии за минувшие сутки. Восемь заболевших находятся в Петрозаводске. Еще одна заболевшая внебольничной пневмонией ушла из жизни накануне. У пенсионерки не был выявлен COVID-19.