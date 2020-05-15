Инфекционист заявил, что эпидемия Covid-19 в России продлится все лето

Нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом. Об этом заявил начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов, его слова приводит РИА Новости.

Врач отметил, что имея дело с инфекционными болезнями, не стоит делать прогнозов. На распространение влияет множество факторов - праздничные дни, колебание температуры воздуха и т.д.

Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью,

- поделился мнением Сапронов.

Напомним, по данным на 15 мая, в Карелии 202 заболевших коронавирусом. По всей стране число зараженных превысило 262 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 2418 пациентов.