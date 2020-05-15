Новый праздник учрежден в России

В России появится новый праздник - День географа. Он будет отмечаться 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского географического общества.

Дата празднования выбрана не случайно - именно 18 августа в 1845 году и было учреждено Русское географическое общество.

Приказ об учреждении нового праздника подписал министр экономического развития России Михаил Решетников. Это один из пунктов поручения президента страны, направленного на популяризацию географии.