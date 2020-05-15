Лавров заявил, что прежней свободы после пандемии не будет

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что полного возвращения к прежней нормальной жизни после завершения пандемии коронавируса уже не будет. Такое заявление министр сделал в интервью изданию РБК.

По словам чиновника, когда будет разработана и внедрена вакцина от коронавируса, человечество будет жить с этой болезнью так же, как и со многими другими, но прежняя свободная система уже не вернется.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», - констатировал министр.

Лавров считает, что восстановление глобальных связей займет длительное время. В любом случае, по словам министра, останутся какие-то перестраховочные меры в целях предотвращения таких эпидемий в будущем.