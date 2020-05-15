Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом

Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, пишут «Известия».

По ее словам, в течение последних дней прирост общего количества случаев инфицированных составляет около 10,5 тыс. Также уменьшается число госпитализаций пациентов с данным диагнозом.

«Мы видим, что уменьшается число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией. Очень высока доля асимптомных случаев»,

— сказала она на пресс-конференции в пятницу, 15 мая.

Скворцова отметила, что количество бессимптомных пациентов с коронавирусом в Москве составляет до 60%, по России в целом — почти половина, каждый второй случай асимптомен.

Число заболевших, у которых заболевание проходит в тяжелой форме, не нарастает, также сокращаются случаи, в которых нужен кислород или искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

Также в ФМБА появляются свободные койки для инфицированных пациентов, что говорит о том, что процесс пошел на спад.