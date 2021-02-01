За сутки в Карелии коронавирус выявлен у 31 ребенка

В Карелии за прошедшие сутки возросло общее количество заболевших коронавирусом детей. Это следует из данных, опубликованных на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова во «ВКонтакте».

По состоянию на утро 1 февраля, за весь период пандемии в республике заболели 3376 детей. 31 января сообщалось о 3345 заболевших детях. Таким образом, прирост составил 31 человек.

За все время пандемии в республике Covid-19 подтвердился у 36 371 человека. Умерли 230 человек. Это люди, у которых в качестве первоначальной причины смерти указан Covid-19. Фото theglobeandmail.com