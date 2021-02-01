«Подрядчики, которые делали капремонт, бегали от меня по улице» 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Фонд капитального ремонта Карелии критикуют, так сказать, с рождения. Критикуют за то, что еще ни разу не была выполнена заявленная программа по ремонту жилых зданий. Критикуют за низкое качество работ. Критикуют за серьезное повышение платы за капремонт, за то, что специалисты фонда не всегда учитывают мнение граждан, и за то, что фонд не в состоянии истратить собранные средства, которые постепенно съедает инфляция.

2020 год фонд завершил традиционно. С критикой в свой адрес. Заявленную программу выполнить не удалось, деньги истратить не смогли, плату опять повысили, заметно обогнав уровень инфляции. И все же, наверное, не бывает так, чтобы мрачные краски не были разбавлены светлыми тонами. Мы решили наугад выбрать дома в Петрозаводске, которые попали в программу капремонта 2020 года, и побеседовать с жильцами, чтобы узнать мнение тех, чьи деньги фонд тратит.

Четырехэтажный неприглядный грязно-розовый дом на улице Мурманская, 21 явно еще не пережил капитальный ремонт. Молодой мужчина, вышедший из подъезда, недовольно сказал, мол, деньги только в фонд платим, а толку нет. Правда, никакой информацией о том, почему в доме так и не сделали капитальный ремонт, мужчина не обладал. Он посоветовал обратиться к старшей по дому, которая, на мою удачу, оказалась дома.

- Нам перенесли сроки ремонта на 2021 год. У нас были проблемы, нам добавили сумму на капитальный ремонт. Для этого нужно было собрать всех собственников, провести собрание,

- рассказала Раиса Николаевна.

По ее словам, в доме запланированы ремонт кровли, фасада, инженерных сетей. Никаких претензий к фонду у нее нет.

Соседний дом, расположенный по адресу: улица Мурманская, 31, «отсвечивал» голубовато-синей палитрой. Издалека было заметно, что, как минимум, фасад дома недавно обновили.

Виктор Александрович, собственник одной из квартир, не стал скрывать, что во время проведения капитального ремонта у жильцов были претензии, но их исправляли. Цвет здания по проекту был ярко-синий, а цоколь планировали покрасить темной краской. По просьбе Виктора Александровича цвет поменяли на голубой.

Ремонт начался в 2019 году и закончился только в октябре 2020 года. Помимо фасада, который сначала оштукатурили, была решена главная проблема - отремонтирована кровля.

- Из-за кровли весь сыр-бор у нас и начался. Весь чердак был заставлен ведрами,

- рассказал мужчина.

В принципе, рассказал Виктор Александрович, качеством ремонта в доме довольны.

Вопрос о капремонте у жильцов четырехэтажного дома на Первомайском проспекте, 24а с уже знакомым грязно-розовым окрасом вызывает плохо скрываемое раздражение. В ответ на вопрос, что же не сложилось и помешало провести ремонтные работы в прошлом году, Лидия Александровна раздраженно сказала:

- У нас-то все сложилось. Этот капремонт должен был еще в 2019 году начаться. В доме протекает кровля, фасад вообще ужасный, как после войны, двери страшные, едва держатся.

Вышедший из подъезда мужчина подтвердил, что дом планировали отремонтировать в 2019 году.

- Нам квитанции за капремонт приходят, мы сколько лет платим, а никто ничего не делает! - недовольно сказал он.

Вдоль трехэтажного кирпичного здания на Александра Невского, 55 по тротуару был проложен деревянный настил для прохода пешеходов.

Дом явно подвергся нашествию рабочих. Внешний вид строения со стороны темного, неосвещенного двора удручал. Здание явно нуждалось в капитальном ремонте. На стене верхнего этажа в районе лестничного пролета расплылось огромное мокрое пятно. Крыша явно подтекала.

Молодой мужчина, представившийся Павлом, рассказал, что ремонтные работы начались осенью 2020 году и, по плану, должны завершиться в 2021 году.

- Пока никаких претензий ни к фонду капремонта, ни к подрядной организации нет. Явных нарушений не выявлено, но, с другой стороны, пока еще и ни один вид работ не принимался. Ремонт начался с подвала, там меняли канализационные трубы, заменили систему водоснабжения, сейчас к электрике приступили. В 2021 году должны поменять кровлю, отремонтировать чердак, обновить фасад и заменить все коммуникации. Насколько я знаю, выделено 12 миллионов рублей,

- рассказал Павел.

По его словам, подрядчик отстает от графика, но за неисполнение сроков предусмотрены штрафные санкции. Контроль качества осуществляют специальная организация и фонд капремонта.

- Пока работы не приняты, подрядчик устраняет замечания. Подрядная организация вроде бы адекватная, идет навстречу, когда высказываются замечания,

- заметил собственник одной из квартир.

По соседству в окружении металлического забора стоял еще один большой пятиэтажный дом, который попал в программу 2020 года. Возле дома на проспекте Александра Невского, 49 возвышались горы строительных материалов, покрытых толстым слоем снега. Соседи направили меня к Светлане Валентиновна, сославшись, что она лучше других осведомлена о том, что происходит.

Женщина рассказала, что первоначально ремонт дома был запланирован на 2024 год, но затем сроки удалось пододвинуть, что, по ее мнению, – большое благо. Долгое время жильцы были в неведении, попали ли они в программу 2020 года или нет. Только когда рабочие уже приступили к ремонту кровли, люди поняли, что сроки капремонта все же сдвинулись.

- У нас в доме главная беда – это текущая крыша. Фасад здания в ужасном состоянии, коммуникации все старые,

- сказала Светлана Валентиновна.

По ее словам, помимо ремонта кровли, фасада, должны быть заменены все коммуникации, окна в подъездах. Ремонт, по ее информации, не коснется только газоснабжения.

- Крышу начали ремонтировать в ноябре. Сказали, что крышу зимой ремонтировать можно. Я живу на втором этаже. Я не знаю, как чувствуют себя люди на пятом этаже. Думаю, что если бы были проблемы, то мне бы уже пожаловались,

- заметила Светлана Валентиновна.

По ее словам, после завершения новогодних праздников на объекте появились рабочие, и ремонтные работы постепенно продвигаются.

- Конечно, люди довольны, что будет проведен капитальный ремонт, - сказала женщина.

На улице Балтийская в программу капремонта попали сразу несколько двухэтажных домов. Приличнее других, хоть и было заметно, что фасад давно не обновляли, внешне выглядел дом № 9 грязно-желтого цвета. Дома оказался собственник квартиры на втором этаже Сергей Евгеньевич, который провел для меня небольшую экскурсию по следам свежего капремонта.



Работы в доме, рассказал мужчина, были проведены в 2020 году.

- У нас поменяли окна, заменили электрику, трубы горячего и холодного водоснабжения, канализацию, поставили новые вторые двери в подъезде. Дом старый, так что многие жильцы задолго до проведения капремонта у себя поменяли трубы. У всех стояли счетчики на воду. Когда делали капитальный ремонт, в квартире на первом этаже унитаз сломали, люди за свой счет его ставили. Когда подключили воду, на втором этаже квартиру стало заливать. В нашем доме не меняли крышу и не обновляли фасад. Зато сделали балконы. В соседнем доме балконы отлично сделали, там их полностью меняли. А у нас просто немного забетонировали, обили железом и покрасили краской,

- рассказал Сергей Евгеньевич.

По его словам, капитальный ремонт, конечно, дому нужен. Но качество проведенных работ, по его мнению, отвратительное. После замены электрики на лестничной площадке остались свисать беспорядочные клубки проводов. В спешке брошенное электрическое «хозяйство» действительно вызывало недоумение.

Когда в доме проходила замена электропроводки, мастера сняли пломбы на индивидуальных приборах учета. Граждане обращались в разные организации и службы, но счетчики так и не опломбировали.

- Тишина полнейшая. Это уже полгода длится, - заметил по этому поводу Сергей Евгеньевич.

После замены окон никто даже не потрудился привести в порядок стену. Нижнее окно закрывает страшная черная решетка, которую не стали покрыть краской. Сергей показал металлическую часть перил в подъезде. Конструкция оказалась лишенной соединительной части.

- Перила даже не заварили. Я им говорил, дайте мне аппарат, я быстро все сделали. Но все бросили, как есть. Но так же ремонт не делается,

- возмутился мужчина.

Страшно выглядит и пол при входе в подъезд, который рабочие основательно расковыряли. Бетонная стяжка разбита, к полу прибиты доски, которые даже не потрудились подогнать по размеру. Кажется, что здесь не капитальный ремонт проводили, а, напротив, готовили дом к сносу.

- Когда делали ремонт, что-то, видимо, задели, и металлическая дверь в подъезде «полетела». Перестала закрываться. Дверь долго была открыта. Я два месяца за ними ходил, просил, чтобы дверь отремонтировали. От меня подрядчики, которые делали капремонт, бегали по улице. Я прямо догонял их. Они ремонтировали соседний дом, который рядом находится,

- вспомнил Сергей Евгеньевич.

Ему, видимо, удалось догнать подрядчиков. Во всяком случае, сейчас дверь в полном порядке.

На чердаке дома находится окно, которое никак не могут застеклить.

- Когда идет косой дождик или снег, то влага попадает в чердачное помещение и проникает в квартиры на втором этаже. Куда мы только ни обращались, и в управляющую компанию, и в мэрию, и в организацию, которая дом ремонтировала. В результате я сам забрался на чердак и натянул клеенку. Думал, что временно. Ждал, что придут специалисты, снимут ее и поставят стекло. До сих пор вместо окна клеенка, - заметил мой собеседник.

По мнению мужчины, то, что приключилось с домом, капитальным ремонтом назвать нельзя:

- Это называется капремонт? Не знаю, какой это капремонт...

В соседнем доме № 7, расположенном на улице Балтийская, фасад и кровлю тоже решили не трогать. После замены балконов и козырьков в подъездах остались яркие следы — на потертом фасаде появились ярко-розовые кривоватые «аппликации». Таким образом, видимо, замазали ту часть фасада, которую задели при ремонте. Теперь создается впечатление, что над домом поработал чудак-недоучка с начальной стадией дальтонизма.



Но собственники жилья не ропщут. Люди рады, что хоть что-то сделали.

- В принципе, претензий нет. Только очень долго ремонт идет. Работы обещали закончить до 1 августа 2020 года, но до сих пор все так и тянется. Но мы особо по этому поводу не страдаем. Были важные проблемы, но в ходе капитального ремонта их устранили. В подвале текла канализация. Долго ремонтировали, но в итоге все сделали, сейчас все нормально,

- рассказал Александр Николаевич.

По его словам, еще предстоит заменить трубы водоснабжения. Мужчина надеется, что в 2021 году ремонт в доме все же завершится...

Спустя пять лет после старта, фонд капремонта Карелии наконец-то добрался до кирпичных домов, оставив полуживые деревяшки на совести тех, кто занимается программой расселения аварийного жилья. И это, без сомнения, плюс. Было тяжело наблюдать, как десятки миллионов рублей, собранных с граждан, выбрасывают на ремонт домов, которых уже нет ни в одной приличной стране. Напомним, еще несколько лет назад в Соломенном пытались капитально ремонтировать двухэтажный деревянный дом, где большинство квартир были признаны непригодными для проживания, а туалет был расположен во дворе. От подобных «перегибов» фонд наконец-то избавился.

К сожалению, от других недостатков освободиться не получается. По-прежнему ремонтные работы надолго затягиваются, качество капитального ремонта не блещет, граждане сталкиваются с откровенной халтурой, которую подрядные организации не спешат исправлять. И все же капитальный ремонт люди ждут с надежной, думая, что в их доме все будет по-другому…