Мэрия назвала улицы Петрозаводска, с которых ночью вывезут снег

В Петрозаводске продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов. Сотрудники компании «ТехРент» круглосуточно убирают снег с тротуаров и дорог, в карельской столице работают несколько десятков единиц техники, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня ночью запланирован вывоз снега с площади Гагарина, а также с улиц Свердлова, Куйбышева, Малой Слободской и Дзержинского. Автомобилистов просят не оставлять свой транспорт на этих магистралях, чтобы он не мешал уборке.

На Зареке и в районе Октябрьского проспекта дороги расчищает грейдер. На остановках и пешеходных переходах работают мобильные бригады.

В мэрии напомнили, что пожаловаться на неудовлетворительную уборку города можно по круглосуточному телефону ЕДДС 051. Фото администрации Петрозаводска