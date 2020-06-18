В Карелии создано 506 коек для лечения заболевших COVID-19

Недавно в медицинских учреждениях республики было создано 411 коек для лечения заболевших коронавирусом, из них 263 с подводкой кислорода и в том числе 65 с аппаратами ИВЛ. Сегодня развернуто еще 95 коек в резервных медицинских организациях, сообщил на заседании правительства республики председатель оперштаба по борьбе с коронавирусом Игорь Корсаков. Итого в Карелии создано 506 коек для лечения больных с COVID-19, сообщает оперштаб республики по борьбе с COVID-19.

Дополнительно к имеющимся аппаратам искусственной вентиляции легких в республику поступят еще 20 аппаратов ИВЛ, закупленных за счет средств республиканской казны, и 26 аппаратов ИВЛ в рамках централизованной поставки Минпромторга России.



По сообщению оперштаба, в республике создан трехмесячный запас лекарств для лечения коронавируса, а также средств индивидуальной защиты для медработников.

Также сообщается об увеличении количества тестов на ковид – более 1,5 тысяч в сутки. Исследования проводят пять государственных лабораторий, в ближайшее время тесты начнут проводить еще две лаборатории.