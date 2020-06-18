18 июня 2020, 19:29
Жителям Карелии подсказали, куда жаловаться на свалки
Природоохранная прокуратура проведет горячую линию 23 июня
Природоохранная прокуратура проведет очередную горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об отходах производства и потребления.
Жители Карелии смогут сообщить о несанкционированных свалках 23 июня с 14 до 18 часов.
С жителями республики будут общаться карельский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Патарушин и его заместитель Петр Антонов.
Звонки будут приниматься по телефонам: 59-34-50 и 59-34-51.