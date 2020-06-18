18 июня 2020, 18:45
В аэропорту «Петрозаводск» искали слабые точки
Оценка уязвимости позволит утвердить план транспортной безопасности
Главную воздушную гавань Карелии проверили на уязвимость. Как сообщает республиканский Минтранс, результаты проведенной оценки уязвимости утверждены решением первого замминистра транспорта РФ, руководителя ФАВТ Росавиации Александром Нерадько.
Работа позволит разработать и утвердить план транспортной безопасности с учетом вводимого в эксплуатацию нового терминала, сообщает министерство.
Фото: Минтранс РК