Санаториям в Карелии разрешили возобновить работу

Глава республики подписал очередное распоряжение о послаблениях ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

На этот раз документ касается работы санаториев и водного транспорта. Сам документ опубликован на сайте правительства Карелии.

Так, с 22 июня в нашей республике официально разрешена работа санаторно-курортных организацией.

А с 18 июня разрешено перевозить пассажиров и багаж внутренним водным транспортом при условии, что водители, кондукторы, члену экипажа и пассажиры будут использовать средства индивидуальной защиты. Также на входе в салон судна должен быть антисептик для рук.

Еще одни изменения касаются гостиниц.

«Для гостиниц, мотелей, турбаз вводится новое правило: при предоставлении мест для временного проживания лицам, работающим вахтовым методом, и приезжим сезонным рабочим не допускается прием и размещение иных граждан», - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.